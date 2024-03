In den vergangenen drei Handelssitzungen sind die Titel allerdings konstant gesunken und haben 16 Prozent an Wert eingebüßt. Auf der Grundlage des Schlusskurses vom Montag von 1.001 US-Dollar könnte das Unternehmen etwa zwei Milliarden US-Dollar einnehmen. Der Emissionspreis wurde nicht bekannt gegeben.

Super Micro Computer hat am Dienstag bekannt gegeben, dass es zwei Millionen Stammaktien verkaufen wird, die etwa zwei Milliarden US-Dollar einbringen könnten. Die Titel des KI-Players haben sich seit Januar mehr als verdreifacht, ein optimaler Zeitpunkt also für Super Micro, sich Mittel zu beschaffen.

Der Erlös aus dem Aktienverkauf wird für den Kauf von Lagerbeständen, die Erweiterung der Produktionskapazitäten, die Erhöhung der Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie für andere Zwecke des Betriebskapitals verwendet, teilte das Unternehmen in einer Einreichung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission mit.

Die Anzahl der ausstehenden Aktien des Unternehmens wird sich laut Super Micro nach dem Angebot auf 58,6 Millionen erhöhen. Das Unternehmen fügte hinzu, dass der Zeichner, Goldman Sachs, die Option hat, innerhalb von 30 Tagen bis zu 300.000 zusätzliche Aktien zu kaufen.

Die Titel von Super Micro haben am Montag ihren ersten Handelstag im S&P 500 absolviert. Mit einem Verlust von mehr als sechs Prozent schloss die Aktie auf dem niedrigsten Niveau seit dem 1. März. Das war derselbe Tag, an dem S&P Dow Jones Indices ankündigte, Super Micro in den S&P 500 aufzunehmen. Laut FactSet war der Verlust von Micro am Montag die bei weitem schlechteste Performance im S&P 500 und etwa doppelt so hoch wie der nächstgrößte Verlierer im Index.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

