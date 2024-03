NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter AG anlässlich der jüngst präsentierten Jahreszahlen von 30 auf 27 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Stahlhersteller dürfte von einer möglichen Erholung der Nachfrage im zweiten Halbjahr 2024 und niedrigeren Zinsen profitieren, schrieb Analyst Cole Hathorn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts des Drucks auf den EU-Stahlmärkten, der erhöhten Investitionen, die den freien Barmittelfluss negativ beeinflussten, und der höheren Nettoverschuldung im Jahr 2024 bleibe er jedoch bei seiner aktuellen Einschätzung. Zudem mangele es an kurzfristigen Kurstreibern./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 04:07 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 04:07 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 22,64EUR auf Tradegate (19. März 2024, 14:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Cole Hathorn

Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 27

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m