Zugleich steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im Euro-Raum. Aktuell liegt diese für Juni bei 76 Prozent. Damit könnte das historisch seltene Szenario eintreten, dass die EZB vor der Fed in einen Zins-Senkungs-Zyklus eintritt. Obwohl ein solches Ereignis am Markt Wellen schlagen dürfte, erscheint das aktuell oft genannte Aufholpotenzial des Euro gegenüber dem Dollar aufgrund schwacher Wirtschaftsdaten aus der Eurozone noch immer begrenzt. EUR / USD erscheint auf dem aktuellen Niveau fair bewertet, eine echte Trendwende könnte langfristig eintreten, sobald die Eurozone auf den Wachstumspfad zurückfindet.

Vor der Fed-Sitzung am Mittwochabend bewegte sich das Währungspaar EUR / USD zwischen 1,09 und 1,08. Obwohl die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt am Mittwoch vom Markt aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als einem Prozent taxiert wird, zeigt sich EUR / USD derzeit weitgehend richtungslos. Interessant für den Markt dürfte jedoch die Erklärung von Fed-Chef Jerome Powell im Anschluss an die Sitzung sein. Hiervon versprechen sich Marktteilnehmer Hinweise über die weitere Geldpolitik in den USA. Aktuell liegt selbst die Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen im Juni nur noch bei rund 50 Prozent. Ein wichtiger Grund dafür sind die zuletzt über den Erwartungen liegenden Teuerungsraten in den USA.

EUR / JPY

Die Bank of Japan hat seit 2007 das erste Mal die Leitzinsen angehoben. Noch vor wenigen Tagen lag die Wahrscheinlichkeit für diesen Zinsschritt lediglich bei rund 50 Prozent. Ursächlich für die Entscheidung dürften die zuletzt hohen Tarifabschlüsse in Japan sein. Zwar fällt der nun erfolgte Zinsschritt mit 0,1 Prozent äußerst gering aus, doch dürfte die Maßnahme wegen ihrer Signalwirkung zu einem Umdenken am Markt führen. Japans Wirtschaft könnte vor einem Paradigmenwechsel stehen. Die aktuelle Yen-Stärke sollten Marktteilnehmer nicht überbewerten. Das Währungspaar hat mittel- und langfristig Abwärts-Potenzial bis unter den Bereich von 150.

EUR / CAD

Die Inflation in Kanada hat zuletzt überraschend auf 2,8 Prozent nachgegeben. Das macht Zinssenkungen wieder wahrscheinlicher. Noch vor Wochen galten Zinssenkungen als eher unwahrscheinlich. Wir gehen davon aus, dass die jüngsten Inflationsdaten schon bei der nächsten Sitzung der Bank of Canada zu einer veränderten Rhetorik führen werden. Das Abwärtspotenzial des CAD ist mit den jüngsten Veröffentlichungen größer geworden. Die Marke um 1,50 könnte das Währungspaar noch einmal testen.

Gastautor: Kai-Philipp Adamietz. Senior FX Dealer.

