Prysmian profitiere direkt von der globalen Elektrifizierungswelle und spiele eine entscheidende Rolle in der Herstellung von Hoch-, Mittel-, Niederspannungskabeln sowie von Telekommunikations- und Industriekabeln.

Insbesondere im Bereich der Hochspannungskabel sieht der Markt einem Kapazitätsengpass entgegen, getrieben durch die stark steigende Nachfrage nach Offshore-Windprojekten und Verbindungsnetzen bei gleichzeitig begrenztem Angebot.

"Regierungen haben große Ambitionen, die Installation von Offshore-Windenergie zu steigern, um CO2-Ausstoß zu reduzieren, was den Herstellern von Hochspannungskabeln zugute kommt", so Agaud. "Auch der fluktuierende Charakter der erneuerbaren Energien (Wind und Sonne) erhöht den Bedarf an Verbindungsleitungen zwischen den Ländern, insbesondere in Europa."

Produktion soll hochgefahren werden

Prysmian weist mit 18 Milliarden Euro den höchsten Auftragsbestand der Branche auf und plant, seine Produktionskapazitäten bis 2025 zu erweitern, was den Umsatz positiv beeinflussen dürfte. Agaud prognostiziert eine stetige Verbesserung der Margen bis 2027, da die Ausführung des Auftragsbestands sich zunehmend auf besser bepreiste Projekte konzentriert.

Auch im Sektor der Mittel- und Niederspannungskabel sowie bei Industriekabeln sieht Agaud positive Entwicklungen. Angetrieben durch die Modernisierung des Stromnetzes in den USA und Europa, haben sich die Margen bei Mittelspannungskabeln seit 2021 um etwa 500 Basispunkte verbessert.

Die Nachfrage nach Niederspannungskupferkabeln dürfte weiterhin von den Kupferpreisen profitieren, ohne dass ein Rückgang der Margen auf historische Durchschnitte erwartet wird. Zudem sollten Industriekabel aufgrund der steigenden Nachfrage im Bereich erneuerbare Energien weiterhin hohe Margen generieren.

Übernahmen in Nordamerika im Visier

Finanziell betrachtet steht Prysmian gut da, analysiert der Berenberg-Analyst. Er schätzt, dass das Unternehmen bis 2027 kumulative freie Cashflows von circa 2 Milliarden Euro generieren wird, nach Dividendenausschüttungen. Dieses Kapital soll für M&A-Aktivitäten sowie Aktienrückkäufe zur Verfügung stehen. Angesichts der Fragmentierung des Marktes für Mittel- und Niederspannungskabel erwartet Agaud eine Konsolidierung in diesen Segmenten. Prysmian plant, insbesondere in Nordamerika Akquisitionen vorzunehmen, um von den dort höheren Preisdynamiken zu profitieren.

Die aktuelle Bewertung von Prysmian liegt bei 14,1x/12,0x des erwarteten EV/EBIT für 2024-2025, unter dem vierjährigen historischen Durchschnitt von 19,6x und bietet eine Free-Cash-Flow-Rendite von 4,8 -8,1 Prozent für die Jahre 2025-26.

Im Vergleich zum engsten Konkurrenten Nexans wird Prysmian mit einem Premium von 32 Prozent bewertet, was die starke Position des Unternehmens im Markt unterstreicht. Mit einem finanziellen Hebel von circa 0,6x Netto-Verschuldung/EBITDA für 2024, in Einklang mit dem Ziel von 0,5x/0,1x, hat Prysmian bereits die Mittel für weiteres inorganisches Wachstum und mögliche Aktienrückkaufprogramme.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

