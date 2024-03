Johannesburg, 20. März 2024: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwa ... - informiert die Stakeholder, dass ein Schaden an der Oberflächeninfrastruktur des Siphumelele-Schachtes im SA PGM-Betrieb in Rustenburg am 29. Februar 2024 zu einer Aussetzung der Produktion aus dem Schacht geführt hat.