HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutz anlässlich der jüngst präsentierten Jahreszahlen von 8,70 auf 10,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt verkenne einfach, dass sich der Motorenbauer dem nächsten Zyklustief mit nahezu rekordverdächtigen Margen nähere, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die starke Leistung des Classic-Segments sei der Hauptgrund für den nun vom ihm prognostizierten leichten Anstieg der Profitabilität. Im Zuge einer erwarteten Markterholung im Geschäftsjahr 2025 dürfte Deutz sogar noch rentabler wirtschaften./la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2024 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,73 % und einem Kurs von 5,73EUR auf Tradegate (20. März 2024, 11:29 Uhr) gehandelt.