Nach einem erwarteten Tiefpunkt im COVID-19-Impfstoffgeschäft plant BioNTech, im Jahr 2025 wieder Wachstum zu verzeichnen und in sein Onkologiegeschäft zu investieren. Der Pfizer-Partner kündigte zudem an, bis 2026 das erste Onkologieprodukt auf den Markt zu bringen und bis 2030 zehn Indikationen zuzulassen. Hoffnung in die Onkologie-Forschung setzen auch unsere wO-User im BioNTech-Forum:

"Liquide Mittel von 17,7 Milliarden Euro und Marktcap von 20,9 Milliarden Euro, krasses Verhältnis in Bezug auf die restlichen Firmenwerte und Ausblick!" – NUGGET

"Davon kann man ausgehen. Zukunftsfantasie hin oder her, aktuell völlig uninteressant. Bevor kein Krebsmedikament zugelassen ist, wird damit nichts verdient, sondern nur hohe Ausgaben generiert. Die nackten Zahlen sind völlig ernüchternd. Die Aktie ist und bleibt eine reine Wette auf ein Krebsmedikament – Ausgang ungewiss." – RealJoker

"Noch ein bisschen beobachten, bis wohin der Absturz geht und dann aufstocken." – fuzzy-logic

"Also so richtig überraschend ist die Nachricht jetzt eigentlich nicht. Biontech hängt der Entwicklung von Moderna einfach eine gewisse Zeit hinterher. Denn Moderna erwartet ja schon in 2026 Umsätze außerhalb Covid. Moderna ist ja bereits tiefrot, eben weil die Ausgaben für medizinische Programme in die Höhe geschnellt sind. Das hat BioNTech einfach noch vor sich. Daher ist die Aktie aber auch billiger, bezogen auf den Buchwert." – ChartsundFundamentales

"Die Insider haben schon wochenlang davor Position für Position verkauft, das hat man ja klar gemerkt." – J_Hobel

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

