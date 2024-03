Aktien New York Ausblick Anleger warten auf Zinsentscheid der Fed Kurz vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank wagen sich die Anleger am Mittwoch zunächst nur zögerlich aufs Börsenparkett. Vorbörslich zeichnet sich nur wenig Bewegung bei den bedeutenden Indizes ab, deren Taxen nach Kursanstiegen am Vortag in …