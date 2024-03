Dividendenrendite von knapp über sechs Prozent



Es gibt aber auch noch einen anderen Ort, an dem alle Luxus-Labels vereint sind. Im CAC 40, dem Leitindex Frankreichs. Hier können sich Anleger und Anlegerinnen einen Hauch von Luxus ins Depot holen. Kein anderer europäischer Leitindex hat eine größere Auswahl an Luxusgüter-Produzenten als der Cotation Assistée en Continu, kurz CAC.



Wer sich ein Stück Luxus in sein Depot holen möchte, für den könnte die Aktie von LVMH (WKN: 853292) interessant sein. Der französische Modekonzern war eine ganz lange Zeit der wertvollste Konzern Europas. Egal, ob es um ein edles Getränk, eine schicke Handtasche oder eine wertvolle Uhr handelt, das Sortiment von LVMH bietet vieles. Unter der Dachmarke LVMH vereinen sich Louis Vuitton, Moët und Hennessy. Aber auch Bulgari, Givenchy, Kenzo, Dior, Fendi, TAG Heuer und Dom Perignon sind weltbekannte Marken, die dem Luxushaus um Firmenboss Bernard Arnauld angehören. Nach einer etwas längeren Schwächephase scheint die Aktie sich jetzt wieder in Richtung eines neuen Allzeithochs zu bewegen. Die kanadische Bank RBC hat Anfang März das Kursziel für LVMH von 900 auf 905 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.