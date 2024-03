Die Hoffnungen der Ethereum-Community auf eine baldige Zulassung eines ETF auf Ether haben erneut einen Dämpfer erhalten. Die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) hat angekündigt, ihre Entscheidung über den Antrag von VanEck auf Zulassung eines Ether-Spot-ETF zu verschieben. Zuerst hatte das Branchenmagazin BTC-Echo darüber berichtet.

James Seyffart, ETF-Analyst bei Bloomberg, äußerte die Vermutung, dass die aktuelle Antragsrunde für Ether-ETFs letztlich abgelehnt werden könnte. Diese Einschätzung basiert auf der anhaltenden Zurückhaltung der SEC und den jüngsten Warnungen zweier demokratischer US-Senatoren. Diese hatten in einem Brief an SEC-Chef Gary Gensler vor den "enormen Risiken" gewarnt, die mit der Zulassung weiterer börsengehandelter Krypto-Fonds für Kleinanleger verbunden seien.