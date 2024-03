Und weiter: "Wir stehen noch ganz am Anfang, aber von der militärischen Identifizierung von Objekten auf dem Militärgelände bis hin zu allen möglichen Arten von künstlicher Intelligenz, die zur Verbesserung unserer Sicherheit und unseres Militärs eingesetzt werden kann."

Palantir ist eine "vielversprechende KI-Investition" und wird nach Ansicht von Brian Stutland von Equity Armor Investments ein "ernstzunehmender Akteur" in einem Teilbereich der KI werden. "Sie machen mehr als nur Cybersicherheit für die Regierung. Sie fangen wirklich an, in der Welt der künstlichen Intelligenz sehr kreativ zu werden", sagte Stutland, ein Portfoliomanager des Unternehmens, gegenüber CNBC.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Palantir Technologies Inc!

Die Aktien von Palantir stiegen am 6. März um fast zehn Prozent, nachdem Palantir bekannt gab, dass sein Tactical Intelligence Targeting Access Node von der US-Armee ausgewählt wurde. TITAN nutzt künstliche Intelligenz, um Zielinformationen für Raketen zu liefern.

Stutland hat ein Kursziel von 37 US-Dollar je Palantir-Aktie. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 51 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag. Seit dem 1. Januar sind die Titel um rund 42 Prozent gestiegen. Auf Jahressicht summiert sich das Kursplus auf 199 Prozent.

Einer der Gründe, warum die Palantir-Aktie so beeindruckende Kursgewinne erzielen konnte, ist der Rückgang des Short-Interesses an der Aktie. Das Leerverkaufsinteresse gibt die Anzahl der von Anlegern leer verkauften Aktien an, von denen viele gegen das Unternehmen wetten, weil sie einen Rückgang der Aktie erwarten. Bei Leerverkäufen muss sich der Trader eine Aktie leihen, die er dann zum Marktpreis verkauft. Wenn die Aktie tatsächlich fällt, kann der Anleger sie später zum neuen, niedrigeren Kurs zurückkaufen, um seine Position zu schließen und die Differenz als Gewinn einzustecken.

Wenn das Interesse an Leerverkäufen hoch ist, werden viele Aktien verkauft, was eine Aktie unter Abwärtsdruck setzt. Gegenwärtig beträgt das Leerverkaufsinteresse an Palantir-Aktien im Verhältnis zum Streubesitz (den für den Handel verfügbaren Aktien) jedoch nur fünf Prozent und ist damit deutlich niedriger als noch vor einigen Monaten.

Der Grund für den Rückgang der Leerverkäufe liegt zu einem großen Teil in den guten Ergebnissen des Unternehmens. Palantir ist nicht länger ein unrentables Unternehmen. Vor allem der Nachfrageschub im Bereich KI hat dem Unternehmen neue Wachstumschancen eröffnet. Im Jahr 2023 stieg der Umsatz um 17 Prozent auf 2,23 Milliarden US-Dollar. Für dieses Jahr erwartet das Management eine Beschleunigung des Umsatzes mit einem Wachstum von 19 Prozent auf 2,66 Milliarden US-Dollar (Mitte der Prognose). Gleichzeitig erwartet das Unternehmen in jedem Quartal des Jahres Nettogewinne.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Übrigens: Diese Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App.



*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln!

Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 22,81EUR auf Tradegate (22. März 2024, 10:50 Uhr) gehandelt.