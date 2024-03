ARTCLINE schließt erfolgreich Kapitalerhöhungen über 4,4 Mio. Euro ab Rostock (ots) - Die ARTCLINE GmbH gab heute den erfolgreichen Abschluss zwei weiterer Kapitalerhöhungen bekannt. Neben den Gründern beteiligten sich vor allem Family Offices aus Deutschland an der ersten Kapitalerhöhung von 0,8 Mio. Euro. Zusätzlich wurde ein Wandeldarlehen von Investoren in das Eigenkapital überführt, so dass eine zweite Kapitalerhöhung in Höhe von 3,6 Mio. Euro umgesetzt wurde. Hierdurch hat das Unternehmen zusätzliches Eigenkapital in Höhe von insgesamt 4,4 Mio. Euro erhalten.



Mit den zusätzlichen Mitteln finanziert ARTCLINE die weitere Umsetzung der randomisierten, kontrollierten klinischen ReActIF-ICE Studie mit mehr als 100 Patienten mit septischem Schock. Die Studie wird auf Intensivstationen in aktuell 12 deutschen Krankenhäusern durchgeführt und soll neben der Sicherheit auch die Effektivität der ARTICE Therapie zeigen.