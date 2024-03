An der Tradegate ziehen sich Anleger von der Nissan-Aktie zurück. FactSet-Schätzungen zufolge könnte der Gewinn je Aktie in 2027 mit 157,68 Yen (96 Cent) ein Drittel höher ausfallen als noch in diesem Jahr. Dementsprechend könnte sich auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6 auf 4 verbessern. Zurzeit empfehlen allerdings 10 von 18 Analysten, die Aktie zu halten.

Der Vorstandsvorsitzende Makoto Uchida betonte: "Wir können nicht erfolgreich sein, wenn wir immer das Gleiche tun." Diese Ankündigung folgt auf eine kürzliche Revision der Verkaufsziele Nissans nach unten, von 3,7 Millionen auf 3,55 Millionen Einheiten für das aktuelle Geschäftsjahr, vor allem bedingt durch Herausforderungen auf dem chinesischen Markt und logistische Störungen.

Zudem haben Nissan und Honda Motor vergagene Woche eine Partnerschaft zur Entwicklung von Elektrofahrzeugtechnologien angekündigt. Uchida sieht in der Zusammenarbeit mit Honda eine Win-Win-Allianz und plant, Nissans Präsenz in Schlüsselmärkten wie Lateinamerika, Südostasien und Indien, zusammen mit bestehenden Partnern wie Renault und Mitsubishi Motors, zu stärken.

Bis zum Jahr 2030 zielt Nissan darauf ab, 2,5 Billionen Yen (15,3 Milliarden Euro) durch neue Geschäftsprojekte zu generieren, einschließlich der Markteinführung von 30 neuen Modellen, wovon 16 Elektrofahrzeuge sein werden. Eine bedeutende Kostenreduzierung bei Elektrofahrzeugen um 30 Prozent ist ebenfalls geplant, um bis 2030 eine Kostenparität mit Verbrennungsfahrzeugen zu erreichen. Mehr als 400 Milliarden Yen werden in Batteriekapazitäten investiert, und ab dem Geschäftsjahr 2028 sollen Fahrzeuge mit Festkörperbatterien eingeführt werden.

In China will Nissan mit acht "New Energy"-Fahrzeugen und dem Export von in China hergestellten Fahrzeugen ab 2025 den Markt erobern und jährlich 1 Million Fahrzeuge bis März 2027 verkaufen. In Nordamerika ist das Ziel, den Absatz bis März 2027 um 330.000 Fahrzeuge zu steigern.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

