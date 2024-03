Nach dem Kurssturz in 2020 auf 4,13 Euro fand die Schaeffler-Aktie vorläufig ihren Tiefpunkt, im Anschluss ging es in eine volatile Seitwärtsbewegung mit Verlaufshochs um 8,43 Euro hinein. Die letzten Kursspitzen vielen hierbei immer niedriger aus, was es erlaubte einen Abwärtstrend einzuzeichnen. Genau an diesen schmiegt sich die Aktie seit nunmehr einigen Wochen an und testet vorsichtig die Standhaftigkeit dieser Hürde. Die Kursentwicklung der letzten Tage aber offenbart ein mögliches Verkaufssignal in Form einer SKS-Formation, die kurzzeitig das Papier unter Druck bringen könnte. Insgesamt aber wird aus charttechnischer Sicht ein Ausbruch zur Oberseite erwartet, sodass ein vernünftiger Trendwechsel zustande kommt.

Weitere Kapitalzuflüsse müssen her