"Wie Sie alle wissen, war der Unfall des Alaska Airlines Fluges 1282 ein Wendepunkt für Boeing", schrieb Calhoun am Montag an die Mitarbeiter. "Wir müssen weiterhin mit Demut und vollständiger Transparenz auf diesen Unfall reagieren. Außerdem müssen wir uns auf allen Ebenen unseres Unternehmens für Sicherheit und Qualität einsetzen."

Boeing hat am Montag bekanntgegeben, dass Chief Executive Dave Calhoun zum Jahresende zurücktreten wird. Calhouns Rücktritt nach fast fünf Jahren in dieser Funktion kommt zu einem Zeitpunkt, an dem er angesichts der jüngsten Probleme bei der Qualitätskontrolle von Boeing-Verkehrsflugzeugen zunehmend unter Druck gerät.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu The Boeing Company!

"Die Augen der Welt sind auf uns gerichtet, und ich weiß, dass wir aus diesem Moment als besseres Unternehmen hervorgehen werden. Wir werden uns weiterhin voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren, die wir gemeinsam geleistet haben, um unser Unternehmen nach den außergewöhnlichen Herausforderungen der letzten fünf Jahre wieder zu stabilisieren, wobei Sicherheit und Qualität bei allem, was wir tun, an erster Stelle stehen", so Calhoun weiter, der im Januar 2020 CEO von Boeing wurde.

Calhoun hat Investoren, Kunden von Fluggesellschaften und der Öffentlichkeit seit Monaten versprochen, dass Boeing seine unzähligen Qualitätsprobleme in den Griff bekommen wird. Zusammen mit Calhouns Rücktritt gab der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsgigant bekannt, dass der Verwaltungsratschef Larry Kellner bei der kommenden Aktionärsversammlung nicht zur Wiederwahl antreten wird. Zum neuen Vorsitzenden wird Steve Mollenkopf ernannt.

Der Leiter von Boeing Commercial Airplanes, Stan Deal, geht mit sofortiger Wirkung in den Ruhestand und wird durch Chief Operating Officer Stephanie Pope ersetzt.

Die Abgänge erfolgen in einer Zeit, in der Fluggesellschaften und Aufsichtsbehörden nach einer Reihe von Qualitäts- und Herstellungsmängeln bei Boeing-Flugzeugen verstärkt Veränderungen im Unternehmen fordern. Am 5. Januar war bei einer fast neuen Boeing 737 Max neun Minuten nach dem Start eines Alaska-Airlines-Fluges ein Türstöpsel herausgesprengt worden.

Die Boeing-Aktie ist im bisherigen Jahresverlauf um 27,6 Prozent gefallen. Am Montag notieren die Titel nach Bekanntgabe des Rücktritts deutlich höher.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Übrigens: Diese Aktie kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln! *Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,63 % und einem Kurs von 181,2EUR auf Tradegate (25. März 2024, 13:51 Uhr) gehandelt.