Aktien auf Rekordniveaus Komplizierte Wochen voraus: "Ein Pullback am US-Aktienmarkt ist überfällig" US-Aktien sind in diesem Jahr auf ein neues Rekordniveau gestiegen. Die Rallye werde nun ins Stocken geraten, wenn die Unternehmensgewinne enttäuschen, so zwei Strategen der Wall Street.