Herzliya, Israel und Calgary, Alberta – 25. März 2024 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) („Innocan“ oder das „Unternehmen“), ein Pionier in der Entwicklung von Technologien zur Arzneimittelabgabe von CBD für die Pharma- und Biotechnologieindustrie, freut sich, die Unterzeichnung eines Abkommens mit der Hebräischen Universität Jerusalem bekannt zu geben, das es Innocan ermöglicht, mit dem Zulassungsprozess der Food and Drug Administration (FDA) für seine Liposomen-CBD- (LPT-CBD)-Plattform gemäß den Richtlinien der FDA für die chemische Herstellungskontrolle (CMC) zu beginnen.

Bis dato hat sich Innocan auf die Entwicklung und Beschreibung von LPT-CBD konzentriert, um dessen langfristige Freisetzung und Wirksamkeit zu erreichen. Innocan setzt nun die folgenden wesentlichen Entwicklungsschritte, die LPT-CBD zu einem Produkt von pharmazeutischer Qualität machen sollen, das von der FDA sowohl für die klinische Phase als auch für die Vermarktung qualifiziert werden muss:

Die Definition der physikalischen und chemischen Spezifikationen von LPT-CBD, wie sie für ein pharmazeutisches Produkt erforderlich sind. Die Erweiterung der LPT-CBD-Produktion von kleinen Labormengen auf große Mengen in pharmazeutischer Qualität.

Iris Bincovich, CEO von Innocan Pharma, sagte: „Dies ist ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung von LPT-CBD, der es von einem Arzneimittel auf Forschungslaborebene zu einem Produkt in pharmazeutischer Qualität macht, das von der FDA für die klinische Phase und die Vermarktung qualifiziert werden muss.“

Über Innocan Pharma:

Innocan Pharma ist ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das vorwiegend in zwei Segmenten tätig ist: Pharmazeutika und Consumer Wellness. In der Sparte Pharmazeutika widmet sich Innocan der Entwicklung hochmoderner Plattformen zur Verabreichung von Arzneimitteln, die mit Cannabinoid-Wissenschaft angereichert sind, um die Lebensqualität von Patienten zu erhöhen. Dieser Bereich leistet Pionierarbeit bei zwei Technologien zur Verabreichung von Arzneimitteln: (i) LPT, eine mit CBD angereicherte Liposomenplattform, die für eine präzise Dosierung und eine kontrollierte, verlängerte Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf entwickelt wurde und sich zurzeit in präklinischen Studien zur Behandlung von Epilepsie und Schmerzen befindet, und (ii) CLX, eine mit CBD angereicherte Exosomenplattform mit potenziell regenerativen und entzündungshemmenden Wirkungen auf das zentrale Nervensystem (ZNS). Der Schwerpunkt der Sparte Consumer Wellness liegt auf der Entwicklung innovativer, leistungsstarker Selbstpflegeprodukte zur Förderung eines gesünderen Lebensstils. Im Rahmen dieser Sparte hat Innocan ein Joint Venture namens BI Sky Global Ltd. gegründet, das auf den gezielten Online-Vertrieb spezialisiert ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter [https://innocanpharma.com/](https://innocanpharma.com/).