Die jährliche Emission von US-Staatsanleihen ist explodiert und hat sich seit Beginn der Pandemie fast verdoppelt. Die US-Regierung hat im Jahr 2023 Treasuries im Rekordvolumen von 23 Billionen US-Dollar ausgegeben. Und nur wenige glauben, dass sich der Anstieg bald verlangsamen wird, da allgemein erwartet wird, dass die amerikanischen Staatsausgaben weiter steigen werden, unabhängig davon, wer die Wahlen im November gewinnt.

Wenn es in der Vergangenheit ein so rasantes Wachstum der Märkte gegeben hat, sei es von Technologieaktien oder Hypothekenanleihen, endete es stets schlecht. Staatsanleihen gelten zwar als die sichersten und am einfachsten zu handelnden Wertpapiere an der Wall Street, aber viele befürchten, dass sich eine Instabilität in diesem Sektor schnell auch auf andere Anlageklassen ausbreiten könnte.