Videoausblick Aktienmärkte: S&P 500 3 Tage in Folge negativ - wer ist der Verkäufer? Der Leitindex der US-Aktienmärkte, der S&P 500, nun drei Handelstage in Folgem negativ (auch wenn es sich nicht so anfühlt). Ausschlaggebend dürften dafür zwei Faktoren sein