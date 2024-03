Musk, der die Full Self-Driving (FSD)-Technologie oft als zukünftige Haupteinnahmequelle des Unternehmens dargestellt hat, sah sich jedoch mit Herausforderungen bei der Realisierung eines vollständig autonomen Fahrzeugs konfrontiert, nicht zuletzt aufgrund regulatorischer und rechtlicher Bedenken hinsichtlich Sicherheit und Werbepraktiken von Tesla.

"In dieser Woche werden alle in den USA verkauften FSD-fähigen Fahrzeuge für einen einmonatigen Test freigegeben", erklärte Musk auf der Social-Media-Plattform X. Des Weiteren hat er in zwei E-Mails seine Mitarbeiter dazu aufgefordert, neuen Kunden und Eigentümern, die ihr Fahrzeug warten ließen, Demonstrationen der FSD-Technologie anzubieten. "Ich weiß, dass dies den Auslieferungsprozess verlangsamen wird, aber es ist dennoch eine harte Anforderung", so Musk.