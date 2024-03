QUEBEC CITY, 27. März 2024 /PRNewswire/ -- LeddarTech Holdings Inc. („LeddarTech") (Nasdaq: LDTC), ein Softwareunternehmen für die Automobilindustrie, das patentierte, bahnbrechende KI-basierte Low-Level-Sensorfusion und Wahrnehmungssoftwaretechnologie, LeddarVision, für ADAS-, AD- und Parkanwendungen anbietet, freut sich, seine Präsenz als Gastaussteller und Redner bei Arm Holdings plc (Nasdaq: ARM) auf der Embedded World 2024 Ausstellung und Konferenz bekannt zu geben..

LeddarTech wird gemeinsam mit Arm auf der Embedded World vom 9. bis 11. April 2024 vertreten sein. Dies folgt auf die Ankündigung vom 13. März 2024 zwischen den beiden Branchenführern, in der LeddarTech mitteilte, dass es seine LeddarVision-Technologie mit der neuesten Arm Automotive Enhanced (AE) Technologie ermöglichen wird. Während der Embedded World wird LeddarTech seine Spitzentechnologie vorstellen und zeigen, wie die Synergien zwischen den beiden Unternehmen die Automobilbranche voranbringen. Die Demonstration veranschaulicht die gemeinsamen Bemühungen von LeddarTech und Arm, OEMs und Tier 1s in die Lage zu versetzen, die neueste AE-Compute-Technologie und Softwarelösungen von Arm effizient zu nutzen. Die Partnerschaft mit LeddarVision zielt darauf ab, den Einsatz von KI-gestützten ADAS- und automatisierten Fahrfunktionen zu beschleunigen.

Datum der Veranstaltung: 9. bis 11. April 2024

Ort: NürnbergMesse, Nürnberg, Deutschland

Standplatz von Arm: Halle 4, Stand 4-504

LeddarTech demonstriert seine fortschrittliche KI-basierte Sensorfusions- und Wahrnehmungssoftware LeddarVision in Verbindung mit der hochmodernen Arm AE-Technologie. Im Mittelpunkt der Vorführung steht das preisgekrönte LeddarVision Front Entry (LVF-E), das speziell für ADAS-Anwendungen der Einstiegsklasse SAE Level 2/2+ und die Einhaltung der 5-Sterne-NCAP 2025/GSR 2022-Normen entwickelt wurde. Diese innovative Lösung wird von Texas Instruments' TDA4VM-Q1-Prozessor angetrieben und unterstreicht die nahtlose Integration führender Technologien.

LeddarTech präsentiert: Am Mittwoch, den 10. April um 14:00 Uhr wird Heinz Oyrer, Director of Strategic Partnerships bei LeddarTech, am Arm-Stand eine 15-minütige Präsentation mit dem Titel „Partnerships and Progress: Insight on Overcoming ADAS Challenges in Collaboration With Arm" durchführen. Der Schwerpunkt liegt auf der Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen, der Bildung starker Partnerschaften und der Förderung von Innovationen als wichtige Säulen für die Navigation auf dem Weg in die Zukunft.