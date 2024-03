HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Norma Group von 17,00 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autozulieferer habe einen moderat positiven Geschäftsausblick auf 2024 gegeben, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er würde aber gerne noch mehr Belege dafür sehen, dass das aktuelle Magenniveau durch operative Verbesserungen in der EMEA-Region gesteigert werden könne./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,76 % und einem Kurs von 17,40EUR auf Tradegate (27. März 2024, 12:56 Uhr) gehandelt.