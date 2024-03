LNG-Terminals versorgen sieben Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 1.510 MW

Sulawesi-Maluku, der größte Energiecluster in Indonesien, wird über LNG-Importterminals mit einer Regasifizierungskapazität von insgesamt 2,3 Millionen Tonnen pro Jahr (MMTPA) verfügen und mehrere Regasifizierungsstandorte an seinen sieben Standorten umfassen.

Voraussichtliche Inbetriebnahme des Sulawesi-Maluku LNG Clusters im ersten Halbjahr 2026.

PT PLN Energi Primer (PLN EPI), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von PT PLN (Persero) Indonesia , wird der Kunde und Mitgesellschafter der Anlage sein.

LNG, das von der PLN EPI aus ihrer inländischen LNG-Zuteilung geliefert wird.

SINGAPUR, 28. März 2024 /PRNewswire/ -- Das führende Unternehmen für LNG-Terminals und nachgelagerte Infrastruktur, AG&P LNG, das sich mehrheitlich im Besitz von Nebula Energy befindet, gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft PT AGP Indonesia Utama (AG&P Indonesia), zusammen mit den Konsortiumsmitgliedern Suasa Benua Sukses (SBS) und KPMOG, zusammen als das Konsortium bezeichnet, einen umfangreichen 20-Jahres-Vertrag für LNG-Infrastruktur von PLN EPI in Indonesien erhalten hat. Den Zuschlag erhielt AG&P LNG für die gemeinsame Entwicklung, den Besitz und den Betrieb von LNG-Importterminal-Infrastruktur und nachgelagerter Logistik an sieben Standorten im Sulawesi-Maluku-Cluster in Indonesien. Kunde und Mitgesellschafter dieser Anlage wird PT PLN Energi Primer (PLN EPI) sein, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von PT PLN (Persero) Indonesia.

AG&P Indonesia wird zusammen mit den Mitgliedern des Konsortiums ein Joint Venture (JV) mit PLN EPI gründen, um bei der Planung, der Finanzierung, dem Bau, dem Eigentum und dem Betrieb der gesamten Offshore- und Onshore-Infrastruktur innerhalb des Sulawesi-Maluku-Clusters LNG-Terminals zusammenzuarbeiten. Diese Infrastruktur umfasst den LNG-Tanker (LNGC), die schwimmende Speicher- und Regasifizierungseinheit (FSRU) und mehrere Regasifizierungsanlagen an Land. Ziel ist die Versorgung von sieben Kraftwerken mit einer Gesamtleistung von 1.510 MW mit LNG und Erdgas.