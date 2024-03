Nachdem Silber zum zweiten Mal einen seit 2021 bestehenden Abwärtstrend mit einem entsprechenden Jahreshoch bei 25,77 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis überwinden konnte, sollte hieraus eigentlich ein mustergültiges Kaufsignal folgen. Dabei sollte sich die Kursentwicklung wie sie Anfang Dezember letzten Jahres mit einem Wiedereintritt in die vorherige Trendphase aber nicht noch einmal wiederholen, weil dies zu heftigen Rücksetzern in den Bereich von rund 22,00 US-Dollar geführt hatte. Im Idealfall stabilisiert sich der Silberpreis rasch und legt mindestens über 26,00 US-Dollar und damit einen weiteren wichtigen Kauftrigger zu. Auf jeden Fall sollte die Entwicklung in den nächsten Tagen weiter engmaschig beobachtet werden.

Aus der aktuellen Schiebephase zwischen 24,33 und in der Spitze 25,77 US-Dollar geht noch kein vernünftiges Setup hervor. Erst oberhalb von 26,00 US-Dollar dürften genügend Käufer im Markt unterwegs sein, um weitere Preissteigerungen auf 26,94 und darüber 28,74 US-Dollar zu tragen. Sollte jedoch das gestrige Tagestief bei 24,33 US-Dollar aufgegeben werden, müssten sich Investoren erneut auf Rückschläge in den Bereich zwischen 23,30 und 23,50 US-Dollar einstellen. In welche Richtung sich der Silberpreis demnächst bewegt, dürfte bereits in den kommenden Tagen entschieden werden.

Silber-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Vernünftige Kaufsignale mit Zielen bei 26,94 und 28,74 Dollar können erst bei einem Wochenschlusskurs oberhalb von 26,00 US-Dollar generiert werden. Für diesen Fall könnte dann beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VD2QRE ausgestattet mit einem Knock-out von 23,26 US-Dollar zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Fall auf 190 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 5,11 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte dann aber den Bereich von 25,00 US-Dollar gemessen am Basiswert noch nicht überschreiten, in der Folge würde sich hieraus ein Stopp-Kurs von 1,66 Euro im Schein ergeben.