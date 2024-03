Aktien Asien/Pazifik Verluste in Tokio - Gewinne in China Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag an die uneinheitliche Entwicklung vom Vortag angeknüpft. Verlierer und Gewinner hielten sich in etwa die Waage. Dabei war die Entwicklung in China und Japan spiegelbildlich zum Vortag. So ging es in …