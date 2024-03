HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Norma Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Bei der jüngsten Vorlage der Jahreszahlen hätten angesichts schon bekannter Eckdaten Details zur Geschäftsentwicklung in den einzelnen Regionen sowie der Ausblick auf 2024 im Fokus gestanden, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach den Enttäuschungen den vergangenen Jahren dürften der Führungswechsel bei der Investor-Relations-Abteilung und die neuen Zielspannen von den Investoren positiv aufgenommen werden./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2024 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 17,37EUR auf Tradegate (28. März 2024, 09:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Yasmin Steilen

Analysiertes Unternehmen: Norma Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 22

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m