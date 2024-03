Gütersloh (ots) -



- Bertelsmann Investments tätigt 51 Neu- und Folgeinvestitionen in 2023

- Aktuell 363 aktive Beteiligungen weltweit

- Ausbau Wachstumsbereich Bertelsmann Next durch hohe Investitionstätigkeit

- Akquisitionen im Wachstumsbereich HR Tech

- Erste Unternehmens- und Beteiligungserwerbe im Geschäftsfeld Pharma Tech

- Carsten Coesfeld: "Geschäftsmodelle mit Künstlicher Intelligenz spielen eine

zentrale Rolle."

- Seit dem Start der Fondsaktivitäten im Jahr 2006 rund 1,9 Mrd. Euro investiert



Bertelsmann Investments (BI) tätigte im vergangenen Geschäftsjahr 35 Neu- und 16

Folgeinvestitionen in Unternehmen und Fonds und hält damit insgesamt 363 aktive

Beteiligungen über sein globales Venture-Capital-Netzwerk. 69 Beteiligungen

werden an KI-fokussierten Unternehmen gehalten, wie der Videoplattform Papercup,

dem Londoner Gesundheitsunternehmen Phare Health und dem AI-Tool-Anbieter

TensorArt. Neben den globalen Venture-Capital-Aktivitäten von Bertelsmann gehört

der 2022 neu geschaffene Wachstumsbereich Bertelsmann Next zu BI. Innerhalb von

Bertelsmann Next wird vor allem der unternehmerische Auf- und Ausbau der

Geschäftsfelder Digital Health, Pharma Tech, HR Tech und Mobile Ad Tech

vorangetrieben.







Bertelsmann Investments ein Jahr mit hoher Investitionstätigkeit. Wir konnten

insbesondere unseren Wachstumsbereich Bertelsmann Next weiter ausbauen. So haben

wir mittlerweile im Bereich Digital Health seit 2022 Investitionen und

Kapitalzusagen von mehr als 90 Millionen Euro getätigt. Darunter fallen in 2023

Investitionen in die Gesundheitsunternehmen Patient21, Doccla, QuantHealth und

DeepC sowie den Ausbau des Bereichs Pharma Tech. Hier haben wir aufbauend auf

dem Erwerb der Roten Liste mit einer Investition in die Author-it Software

Corporation sowie der in 2024 abgeschlossenen Akquisition des

Pharma-Tech-Unternehmens EXTEDO den Bereich vorangetrieben. Bei der Auswahl

unserer Investments spielen Geschäftsmodelle mit künstlicher Intelligenz eine

zentrale Rolle."



Im Bereich HR Tech stärkte BI seine Tochter EMBRACE mit dem Erwerb von

Studyflix, der größten Karriere-Plattform für Schüler:innen und Studenten:innen

im deutschsprachigen Raum. Zudem gab EMBRACE den Erwerb des HR-Lösungsanbieters

Milch &

Stellenanzeigen- und Bewerbermanagementsystem gehört.



Deniz Pielsticker, CFO von Bertelsmann Investments, erklärt: "Wir haben klar

definierte Kapitallokationsprioritäten für die kommenden Jahre und tätigen Seite 2 ► Seite 1 von 2

