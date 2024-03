BARI/STUTTGART (dpa-AFX) - Nach massivem Protest von Umweltschützern gegen den Ausbau einer riesigen Porsche AG -Teststrecke im Süden Italiens hat die italienische Region Apulien das Projekt vorerst gestoppt. Aktivisten hatten zuletzt rund 40 000 Unterschriften gegen die Pläne des Stuttgarter Autobauers gesammelt. Der Präsident der Region im "Stiefelabsatz" des Landes habe nun ein Machtwort gesprochen und beschlossen, die Vereinbarung über das Projekt am Testgelände auszusetzen, hieß es am Mittwochabend in einer Mitteilung.

"Die Region zeigt einmal mehr, dass sie das öffentliche Interesse, das der Durchführung des Projekts zugrunde liegt, mit dem Umweltschutz in Einklang bringen will", sagte Michele Emiliano laut Mitteilung. Die Region habe in Übereinstimmung mit dem Umweltministerium in Rom eine Entscheidung getroffen, um einige Aspekte des Verfahrens zu überdenken. Eine Reaktion von Porsche auf die Aussetzung der Ausbaupläne stand zunächst noch aus.