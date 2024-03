FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Cancom gleich um zwei Investmentstufen von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 21 auf 37 Euro angehoben. Analyst Armin Kremser begründete seine Kaufempfehlung mit dem soliden Ausblick des IT-Dienstleisters auf 2024. Aufgrund schwindender Risiken habe er zudem den gewichteten Kapitalkostensatz (WACC) in seinem Bewertungsmodell um rund zwei Prozentpunkte reduziert, rechtfertigte er den neuen fairen Wert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2024 / 16:54 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2024 / 16:58 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,12 % und einem Kurs von 27,78EUR auf Tradegate (28. März 2024, 18:03 Uhr) gehandelt.