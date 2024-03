Mit über 602 Millionen aktiven Nutzern hat sich Spotify nicht nur als Marktführer im Musikstreaming etabliert (32 Prozent weltweiter Marktanteil), sondern auch eine solide Grundlage für den Ausbau in Bereiche wie Podcasts und Hörbücher geschaffen. Eine von HSBC durchgeführte Umfrage in Großbritannien im Jahr 2024 deutet darauf hin, dass die Strategie, über Musik hinaus zu expandieren, auf einem soliden Fundament steht. Darüber hinaus wird die Möglichkeit zur Quervermarktung als eine wichtige Säule für zukünftiges Wachstum gesehen.

In einem aktuellen Bericht von HSBC unterstreicht Analyst Joseph Thomas die attraktive Positionierung von Spotify im Musikstreaming-Markt und die vielversprechenden Aussichten durch Expansion in neue Geschäftsfelder. Mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 310 US-Dollar pro Aktie hebt HSBC die Stärken von Spotify hervor: führende Marktposition, signifikante aktive Nutzerbasis und beträchtliches Potenzial zur Steigerung der Profitabilität durch strategische Neuausrichtungen.

Profitabilität steht kurz bevor

Analyst Thomas betont, dass Spotify am Rande der Profitabilität steht. Er nimmt die Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 310 US-Dollar in die Coverage auf, ein Aufwärtspotenzial von fast 20 Prozent. Seit ihrem Tiefststand Ende 2022 um die 80-US-Dollar-Marke haben sich die Titel inzwischen vervielfahct.

Dank struktureller Umgestaltungen und einer verbesserten Profitabilität im Podcast-Bereich sollte Spotify im Jahr 2024 einen operativen Gewinn erzielen können, analysiert der Experte. Mit Blick in die Zukunft sieht HSBC erhebliches Potenzial für eine Margenexpansion, insbesondere da sich das Unternehmen zunehmend auf vertikale Geschäftsfelder mit höheren Margen konzentriert.

"Gute Wachstumsposition"

"Spotify befindet sich in einer guten Position, um zu wachsen", so HSBC-Analyst Thomas. "Während einige der Hauptmärkte nahezu gesättigt scheinen, gibt es immer noch ein hohes Maß an Spielraum in neuen und aufstrebenden Gegenden."

Er argumentiert, dass die Prognosen von HSBC im oberen Bereich der Markterwartungen liegen, da er ein bedeutendes Wachstumspotenzial durch Spotifys neue Hörbuchangebote und verbesserte Werbemonetarisierung sieht.

Thomas geht davon aus, dass Spotify seine langfristigen Wachstumsziele übertreffen könnte, was bis 2032 zu einem Umsatz von 100 Milliarden US-Dollar und einer EBIT-Marge von 20 Prozent. führen würde – fast das Zehnfache des für das Geschäftsjahr 2026 erwarteten EBIT.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

