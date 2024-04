Diese optimistischen Prognosen spiegeln einen erwarteten Kursanstieg von 16 bis 19 Prozent für das Jahr 2024 wider. "Ein sehr gutes Aktienjahr, aber noch keine Euphorie", kommentiert Analyst Sven Streibel. Die Gründe für die positiven Aussichten liegen laut ihm in der überfälligen Erholung der Aktienmärkte – getrieben durch stabile Unternehmensgewinne und einem günstiger werdenden weltwirtschaftlichen Umfeld.

Zinswenden und geopolitische Unsicherheiten haben bisher besonders zyklische Werte belastet, die nun Aufholpotenzial zeigen, heißt es in dem Research-Bericht. Für das 1. Quartal 2024 wird insbesondere für Europa und Deutschland eine wirtschaftliche Erholung erwartet, die die Talsohle markieren könnte. Die Analysten erwarten, dass die bevorstehende Berichtssaison die konservativen Erwartungen übertreffen wird, unterstützt durch starke US-Inflationszahlen, die auf eine robuste Wirtschaft und Preissetzungsmacht der Unternehmen hindeuten.

Die Aussicht auf eine expansive US-Wirtschaftspolitik, unabhängig vom Ausgang der nächsten Präsidentschaftswahlen, untermauern laut der Investmentbank die positive Marktstimmung. Technologiewerte und der KI-Sektor werden als besonders vielversprechend hervorgehoben. Unternehmen wie SAP und ASML haben bereits signifikante Beiträge zur Indexentwicklung geleistet.

Neben den Gewinnprognosen sei die anhaltende Attraktivität von Kapitalausschüttungen ein Faktor, der das Anlegerinteresse stärke. Für die DAX40-Unternehmen werden Dividendenausschüttungen von über 54 Milliarden Euro in diesem Jahr erwartet, während in den USA die Aktienrückkäufe bis 2024 auf ein Rekordniveau von über 1 Billionen US-Dollar steigen dürften. So lautet die Einschätzung der Analysten.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

