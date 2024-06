FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Euro-Währungshüter haben erstmals seit der Inflationswelle die Zinsen im Euroraum wieder gesenkt. Nach knapp neun Monaten auf Rekordhoch verringerte die Europäische Zentralbank (EZB) den Einlagenzins, den Banken für geparkte Gelder erhalten, um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent.

Wie viele weitere Zinssenkungen und in welchem Tempo folgen, ließ die Notenbank offen. "Der EZB-Rat legt sich nicht im Voraus auf einen bestimmten Zinspfad fest", sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag in Frankfurt. Entscheidungen hingen von der Entwicklung wirtschaftlicher Daten ab. "Wir werden Sitzung für Sitzung entscheiden". Die nächsten Monate dürften holprig werden, sagte Lagarde mit Blick auf die Inflation. Viele Volkswirte erwarten derzeit nach einer Pause im Juli die nächste Zinssenkung im September.