BRÜSSEL (dpa-AFX) - Schlechte Nachrichten für Ostseefischer: Die EU-Kommission sieht angesichts weiter schrumpfender Fischbestände immer noch große Probleme in der Ostsee. "Die Kommission wird weiterhin Maßnahmen ergreifen, um den verschiedenen Belastungen der Fischbestände entgegenzuwirken", teilte die Brüsseler Behörde am Freitag mit. Schon jetzt dürfen vier von zehn Beständen in der Ostsee nicht gezielt, sondern nur als Beifang im Netz landen.

"Die Ostsee ist heute vielfältigen Belastungen ausgesetzt, die zu einem Rückgang der Artenvielfalt geführt haben", heißt es in einem Papier der EU-Kommission. So gelangten etwa zu viele Nährstoffe in das Meer und es gebe eine anhaltend hohe Belastung auch durch andere Schadstoffe. "Dies ist zum Teil auf die Nichtumsetzung der EU-Rechtsvorschriften zurückzuführen."