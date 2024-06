BARI (dpa-AFX) - Beim Gipfeltreffen von sieben großen Industrienationen (G7) in Italien lässt US-Präsident Joe Biden das gemeinsame Abendessen mit den anderen Staats- und Regierungschefs ausfallen. Der 81-Jährige nehme an dem Dinner am Donnerstagabend nicht teil, hieß es vorab aus dem Weißen Haus. Eine Begründung nannte die US-Regierungszentrale nicht.

Zu dem Abendessen hatte der italienische Staatspräsident Sergio Matterella die G7-Teilnehmer in die Burg der Hafenstadt Brindisi eingeladen. Vor dem Gipfel war Biden anlässlich des 80. Jahrestags der Landung der Alliierten im Zweiten Weltkrieg in der Normandie auch schon zu einem Staatsbesuch in Frankreich gewesen. In der Zwischenzeit flog er kurz in die USA zurück. Noch vor dem offiziellen Ende des Gipfels will er sich am Freitagabend verabschieden, um an der US-Westküste Spenden für seinen Wahlkampf einzusammeln.

Biden will im November gegen seinen republikanischen Vorgänger Donald Trump wiedergewählt werden. Im Wahlkampf sind auch sein Alter und sein Gesundheitszustand immer wieder Thema. Trump wird an diesem Freitag 78.