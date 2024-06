Wie SAP mitteilte, bietet man den Aktionären von WalkMe 14 Dollar je Anteilsschein. Das entspricht insgesamt rund 1,5 Milliarden Dollar. Kunden könnten so neue Programme und Funktionen schneller in ihren Unternehmen einsetzen.

Darüberhinaus will SAP weiteren Angaben zufolge seine Ausschüttungspolitik verändern, was den Aktionären zugute kommt, die mit einer höheren Dividende rechnen können. Zwar würden weiterhin 40 Prozent des Nachsteuergewinns an die Anteilseigner ausgeschüttet. Allerdings werde nicht mehr das nach dem Rechnungslegungsstandard IFRS ermittelte Ergebnis zugrunde gelegt. Stattdessen diene der sogenannte Non-IFRS-Gewinn, bei dem Sondereinflüsse herausgerechnet werden, als Basis, so das Unternehmen. 2023 lag das IFRS-Ergebnis etwa bei 5,93 Milliarden Euro, das Non-IFRS-Ergebnis aber bei 7,96 Milliarden Euro.

