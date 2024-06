BESSENBACH (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland dürfte im laufenden Geschäftsjahr profitabler sein als bisher in Aussicht gestellt. Die um Sondereffekte bereinigte Marge vor Zinsen und Steuern (bereinigte Ebit-Marge) soll bei rund 10 Prozent liegen, wie das im SDax notierte Unternehmen am Montag in Bessenbach mitteilte. Bisher hatte SAF-Holland 9 bis 9,5 Prozent angepeilt. Nach Unternehmensangaben hatten Analysten im Schnitt bisher 9,3 Prozent auf dem Zettel. Die Aktien legten daraufhin deutlich zu.

Am Nachmittag setzten sie sich mit einem Plus von 8,4 Prozent bei 17,30 Euro an die SDax-Spitze. Damit machten die Papiere ihre jüngste Kursdelle fast wieder wett. Seit Jahresbeginn haben die SAF-Holland-Aktien nun schon fast 14 Prozent zugelegt. Bereits vergangene Woche lobte Warburg-Analyst Fabio Hölscher das Produktportfolio und die regionale Aufstellung des Nutzfahrzeugzulieferers. Aus Sicht von Hölscher dürfte SAF-Holland daher die überdurchschnittliche Geschäftsentwicklung fortsetzen.