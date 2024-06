„Mit Lendscape als Kernstück unserer Kreditvergabe können unsere Kunden in allen Märkten sicher sein, dass sie die bestmögliche Kundenbetreuung und innovative, flexible Finanzierungslösungen erhalten, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Wir haben eine enge Beziehung zum Lendscape-Team aufgebaut; sie haben eine erfolgreiche Erfolgsbilanz und wir können darauf vertrauen, dass ihre Technologie das hohe Maß an Zuverlässigkeit und Flexibilität bietet, das wir benötigen", bemerkt Lionel Joubaud, Global Head of the Factoring Filière, BNP Paribas.

Kevin Day, CEO von Lendscape, kommentiert: „BNP Paribas konzentriert sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Finanzierungsangeboten, die das Wachstum ihrer Kunden unterstützen. Die Lendscape-Plattform bietet ihnen die Möglichkeit, maßgeschneiderte Finanzierungslösungen und eine einheitliche Erfahrung auf allen Märkten anzubieten und gleichzeitig die Komplexität der Verwaltung mehrerer Systeme zu reduzieren. Wir freuen uns über die Ausweitung unserer Geschäftsbeziehung mit BNP Paribas und darauf, sie weiterhin dabei zu unterstützen, eine wirklich kundenorientierte Finanzierung anzubieten."

Informationen zu Lendscape

Lendscape ist der weltweit führende Technologieanbieter für alle Formen der besicherten Unternehmensfinanzierung.

Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung und fundierten Branchenkenntnissen hat unser dynamisches Team Technologien für besicherte Kredite für mehr als 40 Märkte und einige der weltweit renommiertesten Banken und Finanzdienstleister entworfen, entwickelt und bereitgestellt.