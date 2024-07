NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften nach dem moderat freundlichen Wochenauftakt am Dienstag wieder zurückfallen. Angesichts feiertagsbedingt anstehender Handelseinschränkungen sowie vor wichtigen Arbeitsmarktdaten am Freitag lassen die schon hohen Kurse weiter eine klare Richtung vermissen. Wegen des Nationalfeiertags am 4. Juli wird am Mittwoch nur verkürzt gehandelt, am Donnerstag bleiben die Börsen geschlossen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,3 Prozent tiefer auf 39 051 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 wird 0,5 Prozent im Minus bei 19 717 Punkten erwartet. Im frühen Handel stehen lediglich Daten zu offenen Stellen, Kündigungen und Entlassungen im Mai auf der Agenda. Sie haben bei weitem nicht den Einfluss auf die US-Geldpolitik wie der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung.