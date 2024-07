ISTANBUL, 2. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Durch die Kombination innovativer Technologien mit hervorragender Qualität unterstreicht Beko, das zu den führenden europäischen Technologiemarken gehört, seinen weltweiten Erfolg mit weiteren Auszeichnungen. Beim 71. Cannes Lions International Festival of Creativity kam das Unternehmen mit seiner globalen Kampagne „The Beko Inheritance" in den Kategorien „Print & Publishing" und „Media" auf die Shortlist und gewann den bronzenen Löwen in der Kategorie „Print & Publishing".

Beko, eine der Top 3 Hausgerätemarken in Europa*, wurde beim renommierten internationalen Wettbewerb Cannes Lions mit dem bronzenen Löwen für die globale Kampagne „The Beko Inheritance" (deutsch: Das Vermächtsnis von Beko) ausgezeichnet. Mit einer Mischung aus Kreativität und Humor unterstreicht die Kampagne die Qualität und Langlebigkeit von Beko Produkten.

Die im April weltweit gestartete Kampagne „The Beko Inheritance" hat durch einen von VML produzierten Film ein breites Publikum erreicht. Unter der Regie von Jack Howard verbindet der Film meisterhaft Kreativität und Humor und präsentiert eine geheimnisvolle Geschichte. Die Handlung dreht sich um familiäre Erbschaftsspannungen, die in einem überraschenden Testament gipfeln, und zielt darauf ab, die Qualität und Langlebigkeit von Beko Produkten durch eine unkonventionelle Erzählung hervorzuheben. Der Film wartet mit einer hervorragenden Besetzung auf, darunter Brendan Patricks (Downton Abbey), Ross Hatt (The Gentlemen) und Marty Cruickshank (The Crown).

Im Rahmen der Kampagne wurde eine Multi-Channel-Kommunikationsstrategie umgesetzt, und neben digitalen Medien und Influencer-Kommunikation wurden verschiedene Veranstaltungen in Ägypten und Spanien organisiert. Die Testamentsvorlage wurde von Influencern unterzeichnet und geteilt. Die Kampagne wurde in der Presse und in den sozialen Medien rund 5 Milliarden Mal aufgerufen.

Link zum Film: https://www.youtube.com/watch?v=aJydkwE6oTw

Informationen zu Beko:

Beko ist eine der drei größten Haushaltsgerätemarken in Europa* im Bereich der Weißwaren. Beko unterstützt seine Kunden dabei, bessere Entscheidungen für einen gesünderen Lebensstil zu treffen und zu einer gesünderen Umwelt beizutragen. Das Wesen der Marke basiert auf dem Motto „Beko state of mind", das das absolute Vertrauen der Kunden in die richtige Wahl definiert. Beko setzt sich für den Schutz unseres Planeten ein, indem es innovative, zuverlässige, effiziente und nachhaltige Produkte entwickelt und herstellt.

*Quelle: Euromonitor International Limited; Large Appliances as per "Major Appliances" in Consumer Appliances 2024ed, retail volume, Daten von 2023.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2448932/The_Beko_Inheritance_Campaign_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2448920/The_Beko_Inheritance_Campaign_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1820672/4784506/Beko_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-vermachtnis-kampagne-von-beko-gewinnt-bronze-bei-den-cannes-lions-302188064.html