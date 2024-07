Lake Victoria - Startschuss für Imwelo-Goldprojekt endgültig gefallen!

Lake Victoria Gold Ltd. (TSXV: LVG; FRA: ) hat jetzt auch die allerletzte formale Hürde auf dem Weg zur Übertragung der angestrebten Imwelo-Bergbaulizenz erfolgreich gemeistert. Wie das Unternehmen mitteilt, hat die tansanische Steuerbehörde (TRA) in dieser Woche die steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Erwerb der Lizenz ausgestellt. Damit hat das Unternehmen nebst Votum der Fair Competition Commission und dem Nachweis bezahlter Akquisitionssteuern sämtliche Unterlagen beisammen, um die tatsächliche Übertragung der Lizenz zu erwirken. Die wird in den kommenden 30 Tagen erwartet.



Goldbarren; Quelle: Agnico Eagle

Finanzierungsplanungen laufen

Da der Erwerb der Imwelo-Bergbaulizenz nun unmittelbar bevorsteht, wird LVG seine Entwicklungspläne für das Projekt vorantreiben. Nach dem Eigentumsübergang und der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange beabsichtigt das Unternehmen, mit den Vorbereitungen für den Standort, der Entwicklung der Infrastruktur und den ersten Bergbauaktivitäten bei Imwelo fortzufahren. Darüber hinaus treibt das Unternehmen die Verhandlungen mit mehreren anderen Fremd- und Eigenkapitalpartnern weiter voran, um die vollständige Finanzierung der Erschließung des Projekts Imwelo zu sichern, und rechnet damit, in Kürze weitere diesbezügliche Ankündigungen zu machen.



Marc Cernovitch, Chief Executive Officer und Director, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, dass wir die steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung von der TRA erhalten haben, die es uns ermöglicht, unsere letzten Anträge bei der Bergbaukommission einzureichen und den Erwerb des Projekts Imwelo abzuschließen. Dies ist ein entscheidender Schritt vorwärts in unserer Strategie, unsere Vermögenswerte im Goldfeld am Viktoriasee zu vergrößern und zu konsolidieren. Die Vorbereitung unserer Einreichung bei der Bergbaukommission wird derzeit abgeschlossen und dürfte in den kommenden Tagen erfolgen.“

Simon Benstead, Executive Chairman und Chief Financial Officer des Unternehmens, erklärte: „Der Erhalt der steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung ist ein entscheidender Schritt für LVG. Sie ermöglicht es uns, die Übernahme von Imwelo abzuschließen und unsere Entwicklungspläne voranzutreiben. Wir schätzen die unerschütterliche Unterstützung und Geduld unserer Aktionäre, Partner und Stakeholder, während wir auf unsere gemeinsamen Ziele hinarbeiten.“

Fazit: Die Aktionäre von Lake Victoria dürften das Handbuch für die Übertragung von Bergbaulizenzen in Tansania bald auswendig kennen. Ja, es stimmt, das Prozedere, das man ja schon von der Übertragung der Tembo-Lizenzen an Barrick Gold kannte, hat wieder quälend lange gedauert. Aber jetzt beginnt für Lake Victoria Gold endlich eine neue Zeitrechnung. Das Ohnmachtsgefühl, das sich offenbar notwendig bei bürokratischen Prozessen einstellt, hat ein Ende. Ab jetzt kann das Unternehmen das Tempo der Entwicklung wieder selbst bestimmen. Das Management hatte mehr Zeit als ihm lieb war, sich auf diesen Moment vorzubereiten. In Kürze wird Lake Victoria verraten, wie das Imwelo-Projekt vollständig finanziert wird.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Tembo Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien von Lake Victoria Gold beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Lake Victoria Gold und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Lake Victoria Gold die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Lake Victoria Gold entlohnt.