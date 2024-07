In meinem 264. Portfoliocheck beschäftige ich mich wieder mit, dessen familiengeführte Investmentfirma Davis Advisors seit ihrer Gründung vor 50 Jahren stets ein und dieselbe bewährte Anlagephilosophie verfolgt: man versteht Aktien als Eigentumsanteile an realen Unternehmen und nicht als Wettscheine auf Kursschwankungen. Daher investiert Davis Advisors viel Zeit und Ressourcen in gründliche fundamentale Analysen der Unternehmen und setzt den Schwerpunkt auf dem Konzept der '', das auch Warren Buffett bei der Auswahl von Aktien für Berkshire Hathaway bevorzugt. Im Gegensatz zum Free Cashflow berücksichtigen die Owners Earnings also nur Positionen, die sich auf den Gewinnanteil der Eigentümer auswirken.

1. Quartal 2024

Imkam Chris Davis auf eine Turnoverrate von 4 %; er agierte also wieder gewohnt unaufgeregt. Im Bestand befanden sich 98 Unternehmen und damit fünf weniger als zuvor; Neuaufnahmen gab es nicht. Der Portfoliowert von Davis Advisors stieg im letzten Quartal 17,70 Mrd. auf 17,84 Mrd. USD und der Finanzsektor lag mit einer Gewichtung von 42,2 % weiterhin unangefochten an der Spitze. Ihnen folgen nun Gesundheitswerte, die ihre Gewichtung von 9,2 % deutlich auf 12,8 % ausbauen konnten. Dahinter liegen Kommunikationsdienstleister mit stabilen 12,5 % vor zyklischen Konsumwerten, die sich mit 10,4 % Gewichtung knapp an den Technologiewerten mit 10,3 % vorbeischieben konnten. Die drei größten Beteiligungen machten zusammen rund 24 % aus, während es die fünf größten Beteiligungen auf annähernd 36,5 % brachten.Nach kurzer Unterbrechung ist die Facebook-Mutter Meta Platforms zurück an der Spitze von Chris Davis Portfolio. Dank der Anteilsverkäufe bei Capital One und Wells Fargo schob sie sich an diesen beiden vorbei. Dahinter liegen die ebenfalls reduzierten Berkshire Hathaway Amazon und Applied Materials. Damit ähnelt die Verteilung der sechs Top-Werte auffällig der aus dem 3. Quartal 2023, quasi ein "Zurück-auf-Los" nur bei deutlich erhöhtem Kursniveau., einer der größten privaten Krankenversicherer in den USA, ist als Neueinsteiger in seine Top 10 mit einer Gewichtung von annähernd 4 % durchaus einen Blick wert...