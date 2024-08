Aktien – Von Riesen und Perlen

3×7

Coffee break

In unseren schnelllebigen Zeiten folgen die Trends rasch aufeinander und wir gestehen, nicht alle mitzubekommen. Aber deshalb nutzen wir ja Medien, um möglichst up to date zu sein. So berichtet das des Lifestyles eher unverdächtige Medium Markt und Mittelstand über „Coffee Badging: Der neue Büro-Trend in Zeiten der Hybridarbeit“. Was darunter zu verstehen ist? Ein kurzes Erscheinen im Büro, um dort einen Kaffee (umsonst) zu trinken und seine Anwesenheit zu bekunden, um dann flugs wieder ins Homeoffice zu wechseln. Es gilt als eine kreative Lösung, um die durchs Homeoffice gewonnene Flexibilität zu bewahren. Immerhin beweist man so Präsenz, ohne sie mit Arbeit zu beschweren, der Begriff der „Hybridarbeit“ bekommt eine ganz neue Dimension. Nach Angaben der Videokonferenzfirma Owl Labs nutzen 58 Prozent der Hybridarbeiter diese Strategie. Und je jünger die Kolleginnen und Kollegen desto intensiver! Man will gesehen werden, ohne anwesend zu sein, irgendwie so etwas wie Geisterbeschwörung im Büro. Eine Alternative, um Arbeitnehmer länger ins Büro zu bannen, sei hingegen das „Office Peacocking“. Also das Büro durch gut ausgestattete Küchen und bequeme Sofas besonders attraktiv zu gestalten. Das Problem: Ein kochender, essender und schlafender Kollege ist noch kein arbeitender…