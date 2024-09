Schott Pharma: MDAX-Aufstieg trotz gesenktem Kursziel – Chancen und Risiken!

Ein weiterer bedeutender Schritt für Schott Pharma ist die erstmalige Aufnahme in den MDAX, die am 23. September 2024 wirksam wird. Diese Aufnahme in den Index der 90 wichtigsten Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse wird als Zeichen des Vertrauens in das Geschäftsmodell und die strategische Ausrichtung des Unternehmens gewertet. CEO Andreas Reisse äußerte sich erfreut über diesen Meilenstein, der nur ein Jahr nach dem Börsengang und neun Monate nach der Aufnahme in den SDAX erfolgt. CFO Dr. Almuth Steinkühler betonte, dass dieser Aufstieg die Sichtbarkeit und Position des Unternehmens am Kapitalmarkt weiter stärken werde.

Schott Pharma, ein führender Anbieter von pharmazeutischen Aufbewahrungs- und Verabreichungssystemen, hat am 29. August 2024 seine Q3 2024 Ergebnisse veröffentlicht und plant die Veröffentlichung des Jahresberichts für das Geschäftsjahr 2024 am 12. Dezember 2024. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, bis 2030 klimaneutral zu werden und beschäftigt über 4.600 Mitarbeiter in mehr als 60 Ländern. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte Schott Pharma einen Umsatz von 899 Millionen Euro.

Insgesamt zeigt die aktuelle Entwicklung bei Schott Pharma sowohl Herausforderungen als auch Chancen. Während Analysten vorsichtiger werden, deutet die MDAX-Aufnahme auf eine positive Marktakzeptanz und das Potenzial für zukünftiges Wachstum hin.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 34,60EUR auf Lang & Schwarz (05. September 2024, 07:45 Uhr) gehandelt.