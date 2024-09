OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu ungesunder Ernährung von kleinen Kindern:

"In der Pflicht stehen aber vor allem die Eltern. Es liegt an ihnen, einen Ernährungsstil zu vermitteln und auch vorzuleben, der eine gesunde Entwicklung ihrer Kinder unterstützt. Ein komplettes Verbot von Süßem ist sicher nicht praktikabel. Kinder sollten vielmehr lernen, Genussmittel als solche zu schätzen und nicht als Hauptnahrungsquelle zu betrachten. Eltern müssen Vorbilder sein, indem sie bewusste Entscheidungen über die Lebensmittel treffen, die sie ihren Kindern geben, und Essgewohnheiten wie gemeinsame Mahlzeiten sowie die Einbeziehung des Nachwuchses in die Zubereitung fördern."/yyzz/DP/nas