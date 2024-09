Element79 Gold will das Potenzial der Clover-Liegenschaft heben

Erst gestern hatte die kanadische Goldgesellschaft Element79 Gold (WKN A3EX7N / CSE ELEM) den Verkauf von drei Liegenschaften aus ihrem Projektportfolio in Nevada gemeldet. Die strategische Überlegung dahinter ist, dass man sich so auf die Wiederinbetriebnahme der historischen Gold- und Silbermine Lucero in Peru im Jahr 2025 konzentrieren kann – und wie das Unternehmen heute mitteilte auf die Exploration und Entwicklung des Clover-Projekts. Dabei handelt es sich mittlerweile um das letzte, verbliebene Projekt von Element79 in Nevada.

Clover, das am weitesten fortgeschrittene Nevada-Projekt des Unternehmens, liegt in der Region Battle Mountain, was ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung war, sich auf diese Liegenschaft zu konzentrieren. Denn, so Element79s COO Kim Kirkland, dort seien in der Vergangenheit bedeutenden Ressourcen entwickelt worden und auch heute seien in der Region mehrere Minen in Betrieb.

Aussichtsreiche Projektlage

Clover liegt in der nordwestlichen Ausdehnung des berühmten Carlin Trends in einem als Northern Nevada Rift Zone bezeichneten Gebiet. Dabei befindet sich Clover zentral in einer Riftzone, die auch die angrenzenden epithermalen Lagerstätten wie Midas und die Hollister-Mine beherbergt.

Auf jeden Fall hat Element79 Gold zuletzt das Projekt besucht und einige Zeit und Mühe aufgewendet, um die zum Clover-Projekt verfügbaren, historischen Informationen zu sichten und zu prüfen und ist überzeugt, dass das Projekt über großes Potenzial auf die Entwicklung einer Ressource verfügt. Jetzt sollen dieses und nächstes Jahr Arbeitsprogramme folgen, von denen das Unternehmen überzeugt ist, dass sie signifikante Werte für die Element79-Aktionäre schaffen werden.

Vorbesitzer des Projekts hatten in der Vergangenheit bereits 104 zum größten Teil nicht sehr tiefe Bohrungen durchgeführt und dabei unter anderem 32 Fuß mit 25 g/t Gold mit einem Spitzenintervall von 2,5 Fuß mit 274 g/t Gold; 25 Fuß mit 7,85 g/t Gold und 10 Fuß mit 20,4 g/t Gold.

Aktuell erörtert man bei Element79 die Beauftragung von externen Fachleuten für die Zusammenstellung historischer Projektbohrdaten und die aufeinander folgenden Phasen der empfohlenen Arbeiten, die in einen 43-101 Property of Merit-Bericht münden sollen. Parallel dazu werden die Umwelt-, Bohr- und Wassernutzungsgenehmigungen beim Bureau of Land Management von Nevada geprüft. Die Ziele für ein erstes Bohrprogramm auf Clover hat das Unternehmen allerdings schon identifiziert.

