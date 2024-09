Aktieninstitut fordert lebendigere Hauptversammlungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Deutsche Aktieninstitut (DAI) macht sich für einen offeneren Austausch zwischen Vorstand und Aktionären auf Hauptversammlungen stark. Der Wunsch von Aktionärsvertretern und auch Unternehmen nach mehr Offenheit und Lebendigkeit scheitere an strengen juristischen Vorgaben, heißt es in einer Studie des DAI und der Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer, die in Frankfurt veröffentlicht wurde.

In Deutschland könnten schon kleine Fehler oder Unvollständigkeiten bei der Beantwortung von Aktionärsfragen dazu führen, dass ein Hauptversammlungsbeschluss durch eine Anfechtungsklage nichtig werde, hieß es. Unternehmen kommunizierten deshalb sehr vorsichtig und formalistisch. "Um die Debattenkultur in der Hauptversammlung zu verbessern, empfehlen wir, die rückwirkende Unwirksamkeit von Beschlüssen auf für den Aktionär wesentliche, also schwere Fehler bei der Auskunftserteilung zu beschränken", sagte Sabrina Kulenkamp, Partnerin bei Freshfields Bruckhaus Deringer.