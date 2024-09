Rückkehr der KI-Fantasie

Mehr als acht Prozent Plus in der Nvidia-Aktie nach einem vorübergehenden Minus im Handelsverlauf – in der zweiten Tageshälfte ist gestern in New York die KI-Fantasie mit voller Wucht aufs Parkett zurückgekehrt. Grund war eine Technologie-Konferenz in San Francisco, deren Nachrichten die Kurse von Chipherstellern förmlich explodieren ließen.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Ob aus dem Turnaround-Wednesday an den Weltbörsen nun mehr wird oder es sich lediglich um ein weiteres Strohfeuer mit anschließender Bullenfalle handelt, muss sich in den verbleibenden zwei Handelstagen der Woche zeigen. Das technische Bild hat sich seit dem Rutsch Anfang August bei vielen der großen Technologieaktien und auch im entsprechenden Nasdaq-Index jedenfalls wieder merklich aufgehellt.

Auch der Deutsche Aktienindex straft heute Morgen alle Skeptiker Lügen und nimmt wieder Anlauf auf den Widerstand bei 18.600 Punkten. Über dieser Marke würde die Börsenampel wieder auf Grün zurückspringen. Während die wirtschaftliche Lage hierzulande immer noch keine Lust auf Aktien macht, spielt die Musik in den USA und zieht auch die Anleger in Frankfurt wieder zurück auf die Tanzfläche.

Die bevorstehende Zinssenkung der Europäischen Zentralbank heute Nachmittag sorgt ebenfalls für zaghafte Engagements stark verunsicherter Investoren. 25 Basispunkte sind gesetzt, bleibt die Frage, wie weit sich Christine Lagarde in Sachen Serienfortsetzung aus dem Fenster lehnt. Inflations- und Konjunkturindikatoren würden aktuell in jedem Fall mehr erlauben als eine Fahrt auf Sicht und Orientierung an den kommenden Daten. Dass die Anleger aber diesen Freifahrtschein heute von der immer auf Vorsicht bedachten EZB-Chefin bekommen, darf eher bezweifelt werden.