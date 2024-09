Chinas Notenbank senkt einen kurzfristigen Zinssatz zur Stützung der Wirtschaft

PEKING (dpa-AFX) - Die chinesische Zentralbank hat der schwächelnden Wirtschaft erneut unter die Arme gegriffen und einen eher selten genutzten Zinssatz gesenkt. Der zweiwöchige Reverse-Repo-Satz wurde um 0,1 Prozentpunkte auf 1,85 Prozent verringert, teilte die People's Bank of China (PBOC) am Montag in Peking mit. Der Satz ist für kurzfristige Geschäfte mit den Geldhäusern relevant, allerdings nicht so bedeutend wie der einwöchige Reverse-Repo-Satz oder der Hauptleitzins, der einjährige Zinssatz der mittelfristigen Kreditfazilität (MLF).

Mit der Senkung des zweiwöchigen Reverse-Repo-Satzes vollzog Chinas Notenbank die Senkung des Zinssatzes MLF und die Reduzierung mehrerer Kreditzinsen im Juli nach. Zudem kündigte China zu Wochenbeginn Pläne für eine seltene Unterrichtung über die Wirtschaft durch drei führende Finanzaufsichtsbehörden an.