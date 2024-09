Neue Show von Stefan Raab schon 1,5 Millionen Mal gestreamt

KÖLN (dpa-AFX) - Der Fernsehkonzern RTL hat erstmals eine Klickzahl der neuen Stefan-Raab-Show "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" auf RTL+ veröffentlicht. "Die erste Sendung "DGHNDMBSR" wurde in den ersten fünf Tagen bereits über 1,5 Millionen Mal auf RTL+ geschaut", sagte RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek dem Branchendienst dwdl.de. Es sei "das erfolgreichste RTL+ Original, das wir je auf RTL+ gelauncht haben".

"Wir haben mit der ersten Show heute schon so viele Abonnenten gewonnen wie mit unserem erfolgreichsten Länderspiel und RTL+ Einzelevent ever", ergänzte Leschek. Täglich kämen Tausende weiterer Abonnenten wegen Stefan Raabs Show dazu - darunter 75 Prozent Neukunden. "Und von allen Neukunden waren gut 70 Prozent Männer, also genau die Zielgruppe, die wir mit Stefan Raab erreichen wollen."