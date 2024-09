Streik bei Geldtransporten verlängert

(neu: Stellungnahme Arbeitgeberverband)



FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Der Streik in der Geldtransportbranche wird verlängert. Die Arbeitsniederlegung, die an diesem Montag begonnen hat, soll am Dienstag ganztägig und bundesweit weitergehen, teilt die Gewerkschaft Verdi mit. Sie rief zudem die Beschäftigten in einigen Bundesländern auf, den Streik auch am Mittwoch fortzusetzen.

Der Branchenverband BDGW übte scharfe Kritik an dem Ausstand. Mit dem dreitägigen Warnstreik trage die Gewerkschaft zur weiteren Verschlechterung der Branchensituation bei. "Am Ende sägen die Gewerkschaft Verdi und die Streikenden selbst an ihren Stühlen", sagte BDGW-Verhandlungsführer Hans-Jörg Hisam laut Mitteilung. Der Handel schwenke durch solche Streikaktionen relativ schnell auf die Nutzung bargeldloser elektronischer Zahlungsmittel um. Dies führe "zu einer weiteren Erosion in den Bargeldsegmenten der Wertdienstleister".